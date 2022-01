Calcio a 5, Europei 2022: la Croazia soffre ma riesce ad avere la meglio sulla Polonia (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizia con una vittoria l’Europeo di Futsal 2022 per la Croazia che riesce a superare la Polonia con il punteggio di 3-1. Allo Ziggo Dome di Amsterdam va in scena una partita dura, molto combattuta, ma dove alla fine a spuntarla è la maggiore qualità della formazione croata, allenata da Marinko Mavrovic. Succede tutto nel primo tempo, con la Croazia che trova il vantaggio al settimo minuto di gioco con Matej Horvat che confeziona una vera e propria meraviglia. Saltato il primo uomo all’altezza del centrocampo, riesce a dribblare anche un secondo difensore ed il portiere concludendo in rete con una pregiatissima rabona. Horvat non è nuovo a questo tipo di giocate, ma un gol del genere è davvero una perla rara. Calcio a 5, Europei 2022: ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022) Inizia con una vittoria l’Europeo di Futsalper lachea superare lacon il punteggio di 3-1. Allo Ziggo Dome di Amsterdam va in scena una partita dura, molto combattuta, ma dove alla fine a spuntarla è la maggiore qualità della formazione croata, allenata da Marinko Mavrovic. Succede tutto nel primo tempo, con lache trova il vantaggio al settimo minuto di gioco con Matej Horvat che confeziona una vera e propria meraviglia. Saltato il primo uomo all’altezza del centrocampo,a dribblare anche un secondo difensore ed il portiere concludendo in rete con una pregiatissima rabona. Horvat non è nuovo a questo tipo di giocate, ma un gol del genere è davvero una perla rara.a 5,: ...

