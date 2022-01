Bug Safari | grosso rischio per chi ha iPhone e non solo

(Di venerdì 21 gennaio 2022) È stato riscontrato un pericoloso bug all’interno del browser dei prodotti Apple,, ma i rischi sono potenziali per tutti Se siete utentisappiate che le vostre attività potrebbero essere acybercriminali. Se non siete utenti, sappiate che le vostre attività potrebbero essere lo stesso acybercriminali. C’è infatti un bug L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

HDblog : Safari Technology Preview, la versione 138 migliora le prestazioni e risolve bug - AppleEducate : RT @Vittorino1806: Con la versione RC di MacOS Monterey 12.2, Apple ha corretto il bug di Safari che poteva esporre la cronologia di naviga… - coder_487 : RT @Vittorino1806: Con la versione RC di MacOS Monterey 12.2, Apple ha corretto il bug di Safari che poteva esporre la cronologia di naviga… - Vittorino1806 : Con la versione RC di MacOS Monterey 12.2, Apple ha corretto il bug di Safari che poteva esporre la cronologia di n… - computermente : Il bug di Safari che espone cronologia e dati di iPhone, iPad e Mac -

Ultime Notizie dalla rete : Bug Safari

L'elenco dei cambiamenti introdotti nella versione 138 diTechnology Preview è molto corposo, segno del lavoro svolto dai progettisti per migliorare la versione precedente: le correzioni ...La novità più recente in ordine di tempo riguarda dunque la versione 138 di 'Technology Preview'. Secondo quanto raccolto in mattinata, include correzioni die miglioramenti delle ...Un bug che sembra colpire il browser Apple Safari potrebbe in realtà mettere a rischio tutta la nostra cronologia e i nostri dati.L'elenco dei cambiamenti introdotti nella versione 138 di Safari Technology Preview è molto corposo, segno del lavoro svolto dai progettisti per migliorare la versione precedente: le correzioni mirate ...