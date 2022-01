Biathlon, staffetta femminile Anterselva 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della staffetta femminile di Anterselva, valido per la settima tappa della Coppa del Mondo 2021/2022 di Biathlon. Dopo l’inseguimento in scena questo pomeriggio, per le atlete è il momento di scendere in pista per un’altra imperdibile gara. Appuntamento alle ore 15. La diretta tv sarà disponibile sui canali di Eurosport e in streaming su Eurosport Player e Discovery+. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il, glie latv delladi, valido per la settima tappa della Coppa del Mondo 2021/di. Dopo l’inseguimento in scena questo pomeriggio, per le atlete è il momento di scendere in pista per un’altra imperdibile gara. Appuntamento alle ore 15. Latv sarà disponibile sui canali di Eurosport e insu Eurosport Player e Discovery+.OLIMPIADI PECHINOSportFace.

