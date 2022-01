Australian Open | Berrettini vola agli ottavi di finale

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Canberra – Matteo Berrettididell’. L’azzurro, testa di serie n.7, batte al terzo turno la promessa del tennis spagnolo n.31 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz, col punteggio di 6-2, 7-6 (7-3), 4-6, 2-6, 7-6 (10-5) dopo 4 ore e 13 minuti di gioco. “In queste partite devi giocare col cuore, non importa quanto sei stanco. Carlos è giovane, io alla sua età non avevo punti Atp. E’ molto forte, non vedo debolezze, può solo migliorare giocando partite come questa”, dice. “Nel terzo set mi sentivo in fiducia, sembrava di avere la partita in pugno ma nel tennis è così, basta un attimo -prosegue l’azzurro n.7 del mondo-. Nel quarto set mi sentivo senza energia ma poi nel quinto ho pensato solo a lottare su ogni punto. Due anni fa problemi ...