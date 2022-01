Alexa non funziona, ecco cosa sta accadendo in Italia (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Molti gli utenti che hanno segnalato il disservizio Molti utenti hanno segnalato l’impossibilità di utilizzare il dispositivo Alexa. Tutti coloro che oggi hanno cercato di porre una domanda ad Alexa sono rimasti senza alcuna risposta. Secondo quanto segnalato dagli utenti, i dispositivi Echo Dot, ovvero quelli dotati di un semplice altoparlante, alla domanda si illuminano ma non rispondono. Invece, gli Echo Show, ovvero quelli dotati di monitor, rispondono informando che: “si è verificato un problema”. Oppure: «Mi dispiace in questo momento non riesco a capire»; «Si è verificato un problema nella connessione alla Rete riprova più tardi». Per tutte quelle persone che oggi sono state rifiutate da #Alexa. Non temete. Tornerà a parlarvi. #AlexaDown #Amazon https://t.co/sdvuju9k5O — Nicola (@sopranik) January 21, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 21 gennaio 2022) . Molti gli utenti che hanno segnalato il disservizio Molti utenti hanno segnalato l’impossibilità di utilizzare il dispositivo. Tutti coloro che oggi hanno cercato di porre una domanda adsono rimasti senza alcuna risposta. Secondo quanto segnalato dagli utenti, i dispositivi Echo Dot, ovvero quelli dotati di un semplice altoparlante, alla domanda si illuminano ma non rispondono. Invece, gli Echo Show, ovvero quelli dotati di monitor, rispondono informando che: “si è verificato un problema”. Oppure: «Mi dispiace in questo momento non riesco a capire»; «Si è verificato un problema nella connessione alla Rete riprova più tardi». Per tutte quelle persone che oggi sono state rifiutate da #. Non temete. Tornerà a parlarvi. #Down #Amazon https://t.co/sdvuju9k5O — Nicola (@sopranik) January 21, ...

