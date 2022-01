Ultime Notizie Roma del 20-01-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesca Vitale in studio e petto obbligo vaccinale per gli over 50 con una spinta delle prime cose che secondo il monitoraggio Jim bene la settimana che va dal 12 al 18 gennaio in questa fascia anagrafica Segna un più 28 1% rispetto a settimana prima complessivamente nello stesso arco di tempo il nuovo immaginazione insegnano complessivamente non ti 28 stabili quella nella fascia 5 11 anni che sono quasi la metà delle prime dosi in 7 giorni tamponamento del dieci 8% frena l’incremento dei casi in 7 giorni solo del 3% ma aumentano dei 49/7 i decessi l’addio a Sergio Lepri lo storico direttore dell’agenzia ANSA all’età di 102 anni Fiorentino classe 1919 giornalista autore di numerosi saggi è stato al timone dell’Agenzia del 1962 al 1990 formando generazioni di cronisti con ilavorato fianco a ...