Streaming musicale: Spotify resta il leader di mercato, ma Amazon e YouTube crescono di più (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gli abbonati ai servizi di Streaming di musica sono cresciuti di oltre il 26% nel 2021. Spotify resta la piattaforma leader di mercato, ma Amazon Music cresce più velocemente e sta per raggiungere Apple Music al secondo posto. Boom di YouTube Music.... Leggi su dday (Di giovedì 20 gennaio 2022) Gli abbonati ai servizi didi musica sono cresciuti di oltre il 26% nel 2021.la piattaformadi, maMusic cresce più velocemente e sta per raggiungere Apple Music al secondo posto. Boom diMusic....

Advertising

Digital_Day : Nel complesso crescono di oltre il 26% gli abbonamenti ai servizi di streaming, un mercato sempre dominato da Spoti… - melanews : Apple Music è riuscita ad arrivare al secondo posto al mondo per i servizi di streaming musicale. Leader del settor… - albertodati : Giovedì 20 gennaio sarò ospite di Taranto Lab per una diretta streaming a partire dalle 19.00. Parleremo di produzi… - msarigu72 : @mfoolsjam Pensa quanto funzionerebbe bene lo streaming musicale se occorresse Tidal per ascoltare i Pink Floyd, Am… - FIMI_IT : #BlogFIMI • L'effetto nostalgia emerso durante il lockdown è un trend sempre più consolidato: grazie ai #social e a… -