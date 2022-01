Sassuolo-Cagliari | l’arbitro Serra si riscatta al Var pescando un fuorigioco millimetrico

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Dopo il patatrac di Milan-Spezia,Marcoieri si èto al Var perdi Coppa Italiaunsulla rete di Pavoletti per i sardi, poi annullata. Maurizio Crosetti ne scrive su Repubblica. “Chiuso nella sala monitor a Lissone, non lontano dal luogo del “delitto” di San Siro, il signorè stato bravo a vedere ilinvisibile, quello che aveva permesso aldi pareggiare con Pavoletti, ottimo in spaccata volante ma servito da Nandez, a sua volta in posizione irregolare. Il fantasista uruguaiano aveva, in pratica, una spalla in offside, scovata da Marcoche ha poi dato al collega Matteo Marchetti la ...