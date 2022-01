Ratzinger «non agì» di fronte a 4 casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco, secondo un report (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Papa emerito: «Turbamento e vergogna». L’accusa è contenuta in un report pubblicato nella giornata di oggi, che riguarda accuse di pedofilia tra il 1945 e il 2019. Il rapporto è stato commissionato dalla Chiesa tedesca a uno studio legale. Benedetto aveva presentato una memoria difensiva Leggi su corriere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Papa emerito: «Turbamento e vergogna». L’accusa è contenuta in unpubblicato nella giornata di oggi, che riguarda accuse ditra il 1945 e il 2019. Il rapporto è stato commissionato dalla Chiesa tedesca a uno studio legale. Benedetto aveva presentato una memoria difensiva

Advertising

ilpost : Un’indagine ha accusato Joseph Ratzinger di non aver agito contro casi di abusi su minori - ilriformista : Il report commissionato dalla diocesi di Monaco evidenzia 497 abusi tra il 1945 e il 2019: sotto accusa anche il co… - Corriere : Il report sulla Chiesa tedesca: «Ratzinger non agì su 4 casi di pedofilia quando era arcivescovo» - mrtrevi : RT @VTognini: #Salvini :' Il mio Papa è #Ratzinger'. Non ne azzecca una... - mauro_ortolano : #Ratzinger l'ho sempre ritenuto freddo e di scarsa empatia, così come non mi sono mai spiegato perché sia sempre st… -