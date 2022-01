Pedofilia, report tira in ballo Ratzinger: "Non agì di fronte a 4 casi" (Di giovedì 20 gennaio 2022) Monaco, 20 gennaio 2022 - La bufera sulla Pedofilia nella Chiesa tedesca investe in pieno anche Joseph Ratzinger . Il Papa emerito, ai tempi in cui è stato arcivescovo di Monaco prima di diventare ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Monaco, 20 gennaio 2022 - La bufera sullanella Chiesa tedesca investe in pieno anche Joseph. Il Papa emerito, ai tempi in cui è stato arcivescovo di Monaco prima di diventare ...

