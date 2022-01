No, un recente studio non dimostra l’efficacia del plasma iperimmune contro i casi gravi Covid (Di giovedì 20 gennaio 2022) Diversi siti Web e pagine Facebook hanno rilanciato uno studio condotto in Veneto, pubblicato dalla rivista European Journal of Internal Medicine, che dimostrerebbe la validità della terapia contro il nuovo Coronavirus con infusione di plasma iperimmune. «Cura al plasma funziona – leggiamo in diversi titoli -, studio su 1.500 pazienti: “Molto efficace nei casi gravi”». La pubblicazione viene utilizzata per sostenere una «rivincita» da parte degli estimatori dello scomparso dottor Giuseppe De Donno, che ne aveva sempre sostenuto l’efficacia. Il problema è che alla luce di ampi studi il plasma iperimmune si è già rivelato inefficace. Secondo l’Oms «ha costi significativi e nessun beneficio». Per chi ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Diversi siti Web e pagine Facebook hanno rilanciato unocondotto in Veneto, pubblicato dalla rivista European Journal of Internal Medicine, che dimostrerebbe la validità della terapiail nuovo Coronavirus con infusione di. «Cura alfunziona – leggiamo in diversi titoli -,su 1.500 pazienti: “Molto efficace nei”». La pubblicazione viene utilizzata per sostenere una «rivincita» da parte degli estimatori dello scomparso dottor Giuseppe De Donno, che ne aveva sempre sostenuto. Il problema è che alla luce di ampi studi ilsi è già rivelato inefficace. Secondo l’Oms «ha costi significativi e nessun beneficio». Per chi ...

Advertising

HulkBreak : @arimy82 non è recente non ha la mascherina lei è talmente fedele alla causa da portare la mascherina in studio mentre nessun altro la porta - Avv_Nike : RT @TarroGiulio: Giulio Tarro: 'Gli asintomatici non contagiano il Sars CoV2. Lo dimostra un recente studio scientifico' - infoCastello : L’altro giorno stavo assaporavo il mio consueto caffè del mattino al solito bar vicino allo studio, quando alla rad… - tdkauxsia : @i92Selena in realtà mi affascina la storia recente, 2 guerra mondiale ecc, di certo i persiani non li studio con piacere - girasol44247939 : RT @byoblu: Uno studio recente, datato dicembre 2021, sembra confermare l'efficacia del #plasmaiperimmune nel ridurre il tasso di mortalità… -

Ultime Notizie dalla rete : recente studio Hunter Schafer ricorda quando ha visitato il set di 'Spider - Man: No Way Home' Hunter Schafer , ad esempio, è stata recentemente nello studio di Jimmy Kimmel Live ! e, nel corso ... E, in merito all'Uomo Ragno, ha poi raccontato la sua recente esperienza sul set dell'ultimo film ...

Djokovic ha comprato l'80% di una biotech danese che cerca una cura per il Covid L'ivermectina è uno dei trattamenti 'alternativi' sostenuti dai no vax, ma la sua efficacia contro il coronavirus è stata smentita anche di recente da uno studio italiano. L' Agenzia europea per i ...

No, un recente studio non dimostra l’efficacia del plasma iperimmune contro i casi gravi Covid Open Hunter Schafer , ad esempio, è stata recentemente nellodi Jimmy Kimmel Live ! e, nel corso ... E, in merito all'Uomo Ragno, ha poi raccontato la suaesperienza sul set dell'ultimo film ...L'ivermectina è uno dei trattamenti 'alternativi' sostenuti dai no vax, ma la sua efficacia contro il coronavirus è stata smentita anche dida unoitaliano. L' Agenzia europea per i ...