Milizie irachene indipendenti dall’Iran? Non è una buona notizia

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 gennaio 2022) In un’intervista esclusiva con BBC Persian, Qais al Khazali, il leader di Asaib Ahl al Haq (AAH, la Lega dei Giusti), afferma che dopo l’uccisione del generale Qassem Soleimani ci sono stati dei “seri cambiamenti” nei metodi iraniani di trattare con l’Iraq e dipende da coloro che gestiscono il fascicolo sull’Iraq. “Dico questo per la prima volta: diversi gruppi della resistenza sono ora in grado di fabbricare le proprie armi, in particolare droni quindi se un giorno il successore di Soleimani deciderà di tagliare il supporto, dovesse essere m, ciò non influirà sulle capacità della resistenza” dice Khazali. Il messaggio è chiaro, diretto sia a Teheran che a Washington, Riad, Abu Dhabi e Gerusalemme: lecome AAH sono ormai militarmente. Asaib Ahl al Haq, noto anche come Khazali Network per il peso che la ...