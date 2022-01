Mertens: «Osimhen è super. L’Higuain dei 36 gol fu un mostro. Sono innamorato di Di Lorenzo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Dries Mertens. Dalle sue parole trasuda tutto il suo amore per la città, il modo in cui si sente a casa. Parla del modo in cui la paternità lo ha cambiato, dell’ammirazione per la moglie Kat, di quanto sia importante per lui vivere a Palazzo Donn’Anna, la magia insita nelle infinite possibilità di vita che gli offre la sua casa, dell’empatia con i napoletani. E parla anche del suo futuro. «Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casa Mertens piangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io qui Sono un uomo felice e lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici: il Napoli potrebbe non avere più bisogno di me e spero non ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Corriere dello Sport intervista Dries. Dalle sue parole trasuda tutto il suo amore per la città, il modo in cui si sente a casa. Parla del modo in cui la paternità lo ha cambiato, dell’ammirazione per la moglie Kat, di quanto sia importante per lui vivere a Palazzo Donn’Anna, la magia insita nelle infinite possibilità di vita che gli offre la sua casa, dell’empatia con i napoletani. E parla anche del suo futuro. «Io sto qua. Ho un contratto con opzione a favore del club. Aspetto e poi si vedrà. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui sarà inevitabile salutarsi, a casapiangeranno tutti, io, Kat, anche il bambino, mi creda. Io quiun uomo felice e lo è la mia famiglia. Ma bisogna essere realisti e pratici: il Napoli potrebbe non avere più bisogno di me e spero non ...

