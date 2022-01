LIVE Sinner-Johnson 1-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro sulla Margaret Court Arena! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Spinge subito Johnson con il diritto lungolinea. 30-40 PALLA break Sinner! Scappa via la difesa di Johnson sulla profondità del #11 al mondo. 30-30 Altro errore in uscita dal servizio con il diritto a sventaglio dello statunitense. 30-15 Risposta profonda del classe 2001: lento in uscita dal servizio l’americano. 30-0 Prima vincente del classe 1989. 15-0 Ace dell’americano. 2-0 break CONFERMATO DA Sinner! Altro game a zero dell’italiano: che partenza! 40-0 Ace di Sinner. 30-0 Risposta lunga dell’americano. 15-0 Servizio e diritto vincente dell’azzurro in uscita dal servizio. 1-0 break immediato DI Sinner! ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Spinge subitocon il diritto lungolinea. 30-40 PALLA! Scappa via la difesa diprofondità del #11 al mondo. 30-30 Altro errore in uscita dal servizio con il diritto a sventaglio dello statunitense. 30-15 Risposta profonda del classe 2001: lento in uscita dal servizio l’americano. 30-0 Prima vincente del classe 1989. 15-0 Ace dell’americano. 2-0CONFERMATO DA! Altro game a zero dell’italiano: che partenza! 40-0 Ace di. 30-0 Risposta lunga dell’americano. 15-0 Servizio e diritto vincentein uscita dal servizio. 1-0DI! ...

Advertising

SkySport : #AustralianOpen, #Sinner contro #Johnson LIVE sul canale 211 di #Sky #SkySport #SkyTennis - andreastoolbox : Sinner-Johnson all'Australian Open 2022, il risultato in diretta live | Sky Sport - sportli26181512 : Sinner-Johnson all'Australian Open, il risultato in diretta live: Jannik Sinner a caccia del 3° turno degli Austral… - zazoomblog : LIVE Sinner-Johnson Australian Open 2022 in DIRETTA: Kovinic batte Raducane al terzo set! Tra poco tocca all’azzurr… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Australian Open 2022 - Jannik Sinner scende in campo contro Steve Johnson per il terzo confronto di… -