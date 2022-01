Lecce, Sticchi Damiani: «Grande emozione giocare con la Roma. Mou? Devono goderselo» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Savero Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in vista della gara di Coppa Italia in programma in casa della Roma Ai microfoni di Tele Radio Sterio, Saverio Sticchi Damiani ha parlato di Roma-Lecce. DICHIARAZIONI – «Vivo a Roma, ho qui il mio studio professionale e mi capita tutti i giorni di sentir parlare della famosa partita del 1986, ma a mia discolpa dico che avevo solo 11 anni. Nonostante fossi un ragazzino ricordo però quell’incredibile giornata». Roma – «Ho Grande simpatia per la Roma e per questa città, per me oggi è una giornata particolare. Di solito sono io che viaggio per seguire la squadra, stavolta invece sono loro in viaggio per venire da me. Tra ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Savero, presidente del, ha parlato in vista della gara di Coppa Italia in programma in casa dellaAi microfoni di Tele Radio Sterio, Saverioha parlato di. DICHIARAZIONI – «Vivo a, ho qui il mio studio professionale e mi capita tutti i giorni di sentir parlare della famosa partita del 1986, ma a mia discolpa dico che avevo solo 11 anni. Nonostante fossi un ragazzino ricordo però quell’incredibile giornata».– «Hosimpatia per lae per questa città, per me oggi è una giornata particolare. Di solito sono io che viaggio per seguire la squadra, stavolta invece sono loro in viaggio per venire da me. Tra ...

Advertising

CalcioNews24 : #RomaLecce, le parole del presidente del club leccese ??? - CalcioPillole : Il presidente del #Lecce, Damiani, parla in vista della gara di stasera contro la #Roma. La #CoppaItalia non è la l… - psb_original : Lecce, Sticchi Damiani: 'A Roma per fare bene, stiamo cercando di consolidare un progetto tecnico importante'… - LeBombeDiVlad : ??? '#Simic, #Asencio e #Faragò ci migliorano' ??? Le parole del presidente del #Lecce ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - forzaroma : Lecce, Sticchi Damiani: 'Ho simpatia per la Roma ma qui è difficile fare calcio' #ASRoma -