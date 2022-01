L’attacco hacker a Movimento Internazionale della Croce Rossa espone i dati di persone vulnerabili (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sicuramente un obiettivo che fa molto poco onore: il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Stiamo parlando della più grande organizzazione umanitaria del mondo. Sono oltre mezzo milione, precisamente 515 mila, le persone i cui dati sono stati esposti in un attacco hacker Croce Rossa. L’attacco è stato di una portata tale che la sede globale della Croce Rossa si è vista costretta a chiudere i sistemi informatici del programma che riunisce le famiglie separate dal conflitto (Restoring Family Links). Tra le vittime della fuga di dati ci sono ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sicuramente un obiettivo che fa molto poco onore: ilMezzaluna. Stiamo parlandopiù grande organizzazione umanitaria del mondo. Sono oltre mezzo milione, precisamente 515 mila, lei cuisono stati esposti in un attaccoè stato di una portata tale che la sede globalesi è vista costretta a chiudere i sistemi informatici del programma che riunisce le famiglie separate dal conflitto (Restoring Family Links). Tra le vittimefuga dici sono ...

