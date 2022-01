Instagram sta iniziando a rendere attivi gli abbonamenti (a pagamento) per i contenuti speciali (Di giovedì 20 gennaio 2022) Abbonamento a Instagram. Può essere possibile? In realtà sì, in base a quanto rilevato da alcuni leaks sul social network di proprietà di Meta che viene gestito da Adam Mosseri. Quest’ultimo potrebbe puntare a un nuovo modello di business, trasformando una piattaforma di comunicazione social in una sorta di OTT à la Netflix per intenderci. Instagram, infatti, sta puntando molto sui contenuti esclusivi come, in passato, aveva fatto anche YouTube. La piattaforma di video, tuttavia, proprio nelle ultime ore è tornata sui propri passi, annunciando – di fatto – la dismissione del suo programma YouTube Originals, come vi avevamo raccontato qui. Nonostante questo, vediamo quali sono i rumors su questi abbonamenti su Instagram. LEGGI ANCHE > Arriva la moderazione per le live su Instagram? ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Abbonamento a. Può essere possibile? In realtà sì, in base a quanto rilevato da alcuni leaks sul social network di proprietà di Meta che viene gestito da Adam Mosseri. Quest’ultimo potrebbe puntare a un nuovo modello di business, trasformando una piattaforma di comunicazione social in una sorta di OTT à la Netflix per intenderci., infatti, sta puntando molto suiesclusivi come, in passato, aveva fatto anche YouTube. La piattaforma di video, tuttavia, proprio nelle ultime ore è tornata sui propri passi, annunciando – di fatto – la dismissione del suo programma YouTube Originals, come vi avevamo raccontato qui. Nonostante questo, vediamo quali sono i rumors su questisu. LEGGI ANCHE > Arriva la moderazione per le live su? ...

