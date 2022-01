IndyCar 2022 | test a Sebring per un paio di rookie

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Lapartirà prima del solito (già a febbraio) e quindi idi gennaio assumono una rilevanza maggiore, soprattutto per un. Dopo una prima sessione del 10 gennaio, in cui hanno partecipato i big, ieri la serie americana si è fermata in Florida con undi squadre, che hanno collaudato i propri esordienti. AJ Foyt ha potuto schierare in pista i suoi nuovi acquisti, Kyle Kirkwood e la part-timer Tatiana Calderon. Presente anche il Team Penske, il quale ha schierato Dane Cameron.: come sono andati i? Trattandosi di sessioni private, il cronometraggio ufficiale non è disponibile, tuttavia esistono i soliti “spifferoni” che mettono in giro i crono ufficiosi. ...

Since then, the Mouser and Molex relationship with Vasser Sullivan has bred success, having won the Indianapolis 500 and producing multiple wins and podiums with Vasser Sullivan. The...Il recap delle notizie della settimana in IndyCar: ben 26 piloti full time nel 2022 con il debutto di Tatiana Calderon, Kanaan torna per la Indy 500 ...O'Ward rivela una sua futura intenzione di muoversi verso la Formula 1 e anche i suoi dubbi sul sistema punti e le regole della superlicenza ...