I contagi corrono tra gli infermieri. L'effetto vaccino frena i casi gravi (Di giovedì 20 gennaio 2022) In trenta giorni sono triplicati i contagi degli operatori sanitari. Erano, secondo l'Istituto superiore di sanità, 4.142 il 2 dicembre 2021 e sono balzati a 12.870, (+8.728 unità, +210 per cento), il 2 gennaio. Di questi circa 7.160 sono infermieri. I sindacati di categoria e gli operatori parlano di una "epidemia ospedaliera" con "almeno 500 contagi nell'ultimo periodo, solo nei più grandi ospedali romani". Denunciano la mancanza di "4mila medici e 10mila infermieri a livello nazionale", e annunciano uno sciopero per il 28 gennaio. "Rispetto alle precedenti ondate siamo messi peggio, paradossalmente", dice Stefano Barone di Nursind. "Dopo due anni non pensavamo di affrontare gli stessi problemi della prima ondata". Certo, l'effetto vaccino si fa sentire: a giugno 2020, con la ...

