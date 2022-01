Fiorentina: pronti due ex Serie A in caso di addio di Vlahovic! (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’addio di Vlahovic non spaventa la Fiorentina che secondo La Nazione avrebbe già individuato due sostituti. Sono due nomi già noti nel nostro paese: Arkadiusk Milik e Papu Gomez, ma potrebbero concretizzarsi solo nel caso in cui il serbo lasci Firenze già a gennaio. Papu Gomez, Sevilla Papu Gomez non è un attaccante puro alla Vlahovic ma i numeri nel nostro campionato parlano per lui. Trecentoquindici presenze e sessantasei gol, tuttavia il numero che salta all’occhio è quello degli assist: negli anni a Bergamo ha realizzato 58 assist, in quel periodo nessuno ha fatto meglio di lui in Serie A. Oggi ha un costo che può variare dai 6 ai 10 milioni di euro. Milik è un vecchio pallino di Commisso e Pradè, da Marsiglia arrivano voci sul fatto che lui non abbia mai abbandonato il desiderio di tornare in Italia. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’di Vlahovic non spaventa lache secondo La Nazione avrebbe già individuato due sostituti. Sono due nomi già noti nel nostro paese: Arkadiusk Milik e Papu Gomez, ma potrebbero concretizzarsi solo nelin cui il serbo lasci Firenze già a gennaio. Papu Gomez, Sevilla Papu Gomez non è un attaccante puro alla Vlahovic ma i numeri nel nostro campionato parlano per lui. Trecentoquindici presenze e sessantasei gol, tuttavia il numero che salta all’occhio è quello degli assist: negli anni a Bergamo ha realizzato 58 assist, in quel periodo nessuno ha fatto meglio di lui inA. Oggi ha un costo che può variare dai 6 ai 10 milioni di euro. Milik è un vecchio pallino di Commisso e Pradè, da Marsiglia arrivano voci sul fatto che lui non abbia mai abbandonato il desiderio di tornare in Italia. ...

