Deborah Compagnoni parla della scomparsa del fratello | “Dolore straziante”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Un mese fa la morte delJacopo, una delle più grandi sciatrici di sempre, ha dovuto affrontare la morte delJacopo, travolto da una valanga. Ne hato a CorriereSera ricordandolo. «Un mese fa la morte di miosembrava sospesa, irreale, adesso invece l’incredulità si è fatta concreta e dolorosa. Lo sento di più, oggi, il lutto». Leggi anche: Jacopo, chi era l’alpinistadiE poi: «Darsi spiegazioni, come si fa?. Io credo nel destino. Quando deve accadere, accade. Mi piace pensare così perché mi aiuta a vivere meglio. Provo a essere forte, a tenere su i miei. Jacopo aveva un’energia stupenda, conosceva la montagna a menadito, non si può ...

Advertising

361_magazine : #DeborahCompagnoni parla di #Pechino2022 ma anche della scomparsa del fratello - Italia_Notizie : Deborah Compagnoni e la morte del fratello Jacopo: “Non ha commesso nessun errore, è andata così. Doveva accadere,… - FQMagazineit : Deborah Compagnoni e la morte del fratello Jacopo: “Non ha commesso nessun errore, è andata così. Doveva accadere,… - manliogas : RT @Corriere: «Era bellissimo e speciale. Un mese fa la morte di mio fratello sembrava sospesa, irreale, adesso invece l’incredulità si è f… - cyclingpro : RT @GaiaPic: Il destino secondo Deborah Compagnoni, a un mese dalla morte del fratello Jacopo: il senso per la neve, la vita e l’amore di u… -

Ultime Notizie dalla rete : Deborah Compagnoni

Un mese fa la morte del fratello minore Jacopo travolto da una valanga sulle 'sue' montagne della Valtellina. La tre volte campionessa olimpica di sci è tornata a casa, Santa Caterina ...La tre volte campionessa olimpica di sci alpinoelogia, in un'intervista al 'Corriere della Sera' le tre azzurre di punta in vista dei Giochi invernali di Pechino al via il 4 ...Deborah Compagnoni, una delle più grandi sciatrici di sempre, ha dovuto affrontare la morte del fratello Jacopo, travolto da una valanga.La campionessa di sci, Deborah Compagnoni, a un mese dalla sua scomparsa ha deciso di confidare il dolore e la sofferenza per la sua perdita. E spiega che cosa vuol dire adesso ...