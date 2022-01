Dazn, nessuna multa dall’AgCom. Ecco come verranno calcolati i rimborsi agli utenti per i disservizi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tre provvedimenti. Uno sui disservizi, uno per la mancata creazione di un call center e l’ultimo per il calcolo dell’audience. Così l’Autorità per le comunicazioni (AgCom) ha chiuso la partita su Dazn, evitando però di stabilire una sanzione per i disservizi che sono stati verificati fino a questo momento. Il provvedimento che interessa di più gli utenti è il primo. AgCom ha definito una serie di indicatori per capire se il servizio di Dazn ha una qualità più bassa di quella che dovrebbe garantire l’abbonamento. Fra questi parametri ci sono i Map (malfunzionamenti nell’accesso alla piattaforma), i Mae (malfunzionamenti di accesso all’evento), la risoluzione video (Rmin) e il tempo di freezing totale (Tft). Tutti questi indicatori saranno riportati in un pannello nell’area personale degli ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tre provvedimenti. Uno sui, uno per la mancata creazione di un call center e l’ultimo per il calcolo dell’audience. Così l’Autorità per le comunicazioni (AgCom) ha chiuso la partita su, evitando però di stabilire una sanzione per iche sono stati verificati fino a questo momento. Il provvedimento che interessa di più gliè il primo. AgCom ha definito una serie di indicatori per capire se il servizio diha una qualità più bassa di quella che dovrebbe garantire l’abbonamento. Fra questi parametri ci sono i Map (malfunzionamenti nell’accesso alla piattaforma), i Mae (malfunzionamenti di accesso all’evento), la risoluzione video (Rmin) e il tempo di freezing totale (Tft). Tutti questi indicatori saranno riportati in un pannello nell’area personale degli ...

Advertising

Italia_Notizie : Il Garante grazia Dazn: nessuna multa. Decisi i rimborsi agli sportivi in caso di disservizi - ImpieriFilippo2 : RT @repubblica: Il Garante grazia Dazn: nessuna multa. Decisi i rimborsi agli sportivi in caso di disservizi [di Aldo Fontanarosa] https://… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Il Garante grazia Dazn: nessuna multa. Decisi i rimborsi agli sportivi in caso di disservizi [di Aldo Fontanarosa] https://… - repubblica : Il Garante grazia Dazn: nessuna multa. Decisi i rimborsi agli sportivi in caso di disservizi [di Aldo Fontanarosa] - SilvestriP : Il Garante grazia Dazn: nessuna multa. Decisi i rimborsi agli sportivi in caso di disservizi #ASRoma #Juventus… -