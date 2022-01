Covid: Renzi, 'basta catastrofismo, i numeri lo smentiscono' (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "basta catastrofismo Covid. Oggi i numeri dimostrano che quelli che dicevano sarà una catastrofe sono smentiti, hanno creato un clima di paura. Bassetti aveva ragione un mese fa e ha ragione oggi. Hanno ragione Bassetti e Zangrillo". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - ". Oggi idimostrano che quelli che dicevano sarà una catastrofe sono smentiti, hanno creato un clima di paura. Bassetti aveva ragione un mese fa e ha ragione oggi. Hanno ragione Bassetti e Zangrillo". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda.

Advertising

TV7Benevento : Covid: Renzi, 'basta catastrofismo, i numeri lo smentiscono'... - OttoGerbotto : RT @Ste_Mazzu: A oltre quattrocento morti al dì si capisce meglio perché pur di difendere la loro operazione scellerata Renzi & C. invocano… - Tonyo2305 : RT @SonoStefanoIT: @GianniMagini Dovevi metterne uno in più tutti e tre. Però credo di più la disinformazione. Se ci fosse una seria inform… - ___xscd : RT @Ste_Mazzu: A oltre quattrocento morti al dì si capisce meglio perché pur di difendere la loro operazione scellerata Renzi & C. invocano… - adapallai : RT @SonoStefanoIT: @GianniMagini Dovevi metterne uno in più tutti e tre. Però credo di più la disinformazione. Se ci fosse una seria inform… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Renzi Pagamenti Inps gennaio 2022: bonus, Rdc, Naspi, pensioni ... introdotto in sostituzione dell'ex "Bonus Renzi 80 euro". La somma in questione, modificata dalla ... in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, non è da escludersi ...

Nomine concordate, non pesate Covid, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulle terapie domiciliari Nel decreto di ... Con l'avvicinamento tra Giovanni Toti e Matteo Renzi si è riaperta l'annosa questione del centro in ...

Covid: Renzi, 'basta catastrofismo, i numeri lo smentiscono' La Sicilia Covid: Renzi, 'basta catastrofismo, i numeri lo smentiscono' Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Basta catastrofismo Covid. Oggi i numeri dimostrano che quelli che dicevano sarà una catastrofe sono smentiti, hanno creato un clima di paura. Bassetti aveva ragione un mes ...

Quirinale, Renzi “Berlusconi verso ritiro, vediamo come” ROMA (ITALPRESS) - "Ieri non è successo assolutamente niente, avevano detto 'faremo e vedremò e invece niente come ampiamente previsto, Berlusconi di fat ...

... introdotto in sostituzione dell'ex "Bonus80 euro". La somma in questione, modificata dalla ... in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da- 19, non è da escludersi ..., il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar sulle terapie domiciliari Nel decreto di ... Con l'avvicinamento tra Giovanni Toti e Matteosi è riaperta l'annosa questione del centro in ...Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Basta catastrofismo Covid. Oggi i numeri dimostrano che quelli che dicevano sarà una catastrofe sono smentiti, hanno creato un clima di paura. Bassetti aveva ragione un mes ...ROMA (ITALPRESS) - "Ieri non è successo assolutamente niente, avevano detto 'faremo e vedremò e invece niente come ampiamente previsto, Berlusconi di fat ...