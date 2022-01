Covid: boom prime dosi over 50, obbligo Green Pass dal parrucchiere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si allarga l’utilizzo del Green Pass in Italia. Da oggi 20 gennaio i clienti di estetisti e parrucchieri e, più in generale, coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla persona“, dovranno mostrare almeno il Pass base. Un obbligo che rimarrà tale fino al 31 marzo. Green Pass, spettacoli e concerti Sempre da oggi, inoltre, Green Pass semplice necessario anche per chi farà visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Per ottenere il Green Pass base sarà necessario essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo. Salvo proroghe, dal 31 gennaio cesserà, invece, lo stop a “eventi, feste e concerti che implichino ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 gennaio 2022) Si allarga l’utilizzo delin Italia. Da oggi 20 gennaio i clienti di estetisti e parrucchieri e, più in generale, coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla persona“, dovranno mostrare almeno ilbase. Unche rimarrà tale fino al 31 marzo., spettacoli e concerti Sempre da oggi, inoltre,semplice necessario anche per chi farà visita ai detenuti e agli internati all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori. Per ottenere ilbase sarà necessario essere vaccinati, guariti o in possesso dell’esito di un tampone molecolare o antigenico negativo. Salvo proroghe, dal 31 gennaio cesserà, invece, lo stop a “eventi, feste e concerti che implichino ...

