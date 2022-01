Così Djokovic si è messo nel sacco da solo | la quarantena non rispettata tra le prove per cacciarlo

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La Corte federale dell’Australia ha pubblicato le motivazioni della sentenza che ha confermato la revoca del visto a Novak. Il giudice capo James Allsop, il giudice Anthony Besanko e il giudice David O’Callaghan hanno affermato che la decisione del ministro dell’Immigrazione Alex Hawke di annullare il visto dinon è irrazionale o illogica. Citando, tra le altrea sostegno, le volte in cui il tennista non ha rispettato ladopo il test positivo al Coronavirus che lui stesso ha utilizzato per cercare di ottenere l’esenzione vaccinale. Ovvero l’evento pubblico a Belgrado di cui ha parlato Open (lui aveva affermato di non sapere all’epoca di essere positivo) e, soprattutto, l’intervista rilasciata al giornalista de l’Équipe da positivo per la quale lo stessosi ...