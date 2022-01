Cambiano le regole per i suggerimenti di amicizia su Snapchat (Di giovedì 20 gennaio 2022) Già dallo scorso anno Snapchat ha annunciato di stare lavorando per assicurarsi che la piattaforma diventi più sicura. La carne al fuoco è tanta e le preoccupazioni per la privacy violata dei ragazzi, esagerando con parental control Snapchat, non sono di certo mancate: da un lato c’è la necessità che i genitori comprendano i social e i pericoli che possono comportare, esercitando un monitoraggio che però non vada a ledere alla privacy dei figli. Dovendo venirne a capo, Snapchat ha presentato uno dei primi provvedimenti: i suggerimenti amicizia Snapchat eviteranno qualsiasi contatto con estranei. LEGGI ANCHE >>> Snapchat potrebbe permettere ai genitori di monitorare chi scrive ai figli in DM Le nuove regole per i suggerimenti ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Già dallo scorso annoha annunciato di stare lavorando per assicurarsi che la piattaforma diventi più sicura. La carne al fuoco è tanta e le preoccupazioni per la privacy violata dei ragazzi, esagerando con parental control, non sono di certo mancate: da un lato c’è la necessità che i genitori comprendano i social e i pericoli che possono comportare, esercitando un monitoraggio che però non vada a ledere alla privacy dei figli. Dovendo venirne a capo,ha presentato uno dei primi provvedimenti: ieviteranno qualsiasi contatto con estranei. LEGGI ANCHE >>>potrebbe permettere ai genitori di monitorare chi scrive ai figli in DM Le nuoveper i...

