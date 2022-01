Calciomercato Juve | affondo Martial | il francese è in pole per l’attacco

(Di giovedì 20 gennaio 2022): i bianconeri sono pronti a rompere gli indugi e ad affondare il colpo perÈ Anthonyil nome in cima alla lista per rinforzaredellain questa sessione invernale di mercato. Il, in uscita dal Manchester United, è un profilo che intriga specialmente per la sua duttilità. Ma c’è un problema. L’ostacolo è rappresentato dall’alto ingaggio attualmente percepito dal giocatore: 13 milioni. Una cifra assolutamente impensabile per le casse del club bianconero, ma Cherubini è al lavoro per limare queste distanze nel minor tempo possibile. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS SUNTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Gazzetta_it : #calciomercato Inter, assalto a Dybala. Marotta prepara l'ultimo sgarbo alla Juve - Gazzetta_it : La Juve vuole Azmoun, il bomber iraniano che sussurra ai cavalli #calciomercato - sportli26181512 : Juve, prima vendere: Arthur e Ramsey sulla rampa di lancio: Juve, prima vendere: Arthur e Ramsey sulla rampa di lan… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, Arthur sblocca l’affare: la strategia… - CalcioNews24 : La #Juventus affonda il colpo per #Martial -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: i bianconeri sono pronti a rompere gli indugi e ad affondare il colpo per Martial È Anthony Martial il nome in cima alla lista per rinforzare l'attacco dellain questa ...[...] Sullo stesso argomentoJuventus Doppio piano per Zakaria La Juventus, in attesa della fumata bianca Arthur - Arsenal, insiste per Zakaria seguendo un doppio piano . La prima idea ...La Juve, prima di chiudere con il Monchengladbach, deve salutare il brasiliano. Ieri missione londinese dell’agente Pastorello: si avvicina l’intesa con l’Arsenal ...TORINO - Un ultimo sforzo, come aveva detto lunedì Massimiliano Allegri, prima della pausa. L’ultimo sforzo, dopo un gennaio straimpegnativo, si chiama Milan. Certo, un confronto assai diverso rispett ...