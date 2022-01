Bernardeschi verso il rientro col Milan, ballottaggi in mezzo e in difesa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Federico Bernardeschi si è allenato regolarmente con i compagni alla ripresa delle attività alla Continassa e si candida per una maglia da titolare contro il Milan a San Siro. La Juve è tornata al ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Federicosi è allenato regolarmente con i compagni alla ripresa delle attività alla Continassa e si candida per una maglia da titolare contro ila San Siro. La Juve è tornata al ...

Bernardeschi verso il rientro col Milan, ballottaggi in mezzo e in difesa La Gazzetta dello Sport Verso Milan-Juve: Allegri ritrova Bernardeschi Buone notizie per la Juve in vista del big match di sabato sera contro il Milan. Tornata al lavoro alla Continassa (QUI il report dell'allenamento), quest ...

Juve, il 'metodo Arrivabene' tra Dybala e gli altri: quattro pareri dall'esterno Gli è bastato poco per far capire di che pasta è fatto. Piaccia o non piaccia, Maurizio Arrivabene è così, "un uomo di ferro&qu ...

