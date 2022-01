Belén Rodriguez: «Non dovremmo mai sentire che per qualcosa sia troppo tardi» (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'argentina, che dopo la rottura con Antonino Spinalbese è stata riavvistata con l'ex marito, ha scritto un post che secondo il gossip proverebbe il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: «Non è mai troppo tardi neanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato…» Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 gennaio 2022) L'argentina, che dopo la rottura con Antonino Spinalbese è stata riavvistata con l'ex marito, ha scritto un post che secondo il gossip proverebbe il ritorno di fiamma con Stefano De Martino: «Non è maineanche per riprendere quel sogno che avevamo accantonato…»

Ultime Notizie dalla rete : Belén Rodriguez Belen di nuovi innamorata? Le frasi che fanno pensare a Stefano De Martino Dopo essere stati avvistati sotto casa di De Martino, alcune frasi di Belen Rodriguez sui social fanno pensare che davvero l'argentina si sia riavvicinata al ballerino napoletano, padre di suo figlio ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino ultime notizie Non sono insieme solo perché hanno un figlio, Santiago, 8 anni, amore grande di entrambi, ma perché l'intesa tra di loro è ...

