(Di giovedì 20 gennaio 2022)Cerza hato il suo 26esimo compleanno e per l’occasione la fidanzatagli ha dedicato un tenero messaggio via social.Cerza: la dedicaCerza ha spento 26 candeline e per l’occasione la fidanzatagli ha dedicato un tenero messaggio. “, tanti auguri amore mio”, ha scrittonelle sue stories, postando una romantica foto in cui è ritrattaal fidanzato. Lei efanno coppia fissa ormai da diversi anni e i due sembrano essere tutt’ora più felici e innamorati che mai.è riuscito a farsi accettare come un “membro di ...

Advertising

IncontriClub : Aurora Ramazzotti festeggia l’amore con Goffredo: “Crescere insieme” - ParliamoDiNews : Aurora Ramazzotti: gli auguri a Goffredo Cerza - Gossip Blog #aurora #ramazzotti #auguri #goffredo #cerza #gossip… - gossipblogit : Aurora Ramazzotti festeggia l’amore con Goffredo: “Crescere insieme” - occhio_notizie : Aurora Ramazzotti festeggia l'amore con Goffredo Cerza: ''Cresciamo insieme'' #auroraramazzotti - zazoomblog : Aurora Ramazzotti la dedica social al fidanzato Goffredo Cerza: «Crescere insieme auguri al mio amore!» - #Aurora… -

Ultime Notizie dalla rete : Aurora Ramazzotti

Il motivo? Mantenere un clima sereno in primis per la figlia, costretta comunque a crescere ... La quale, udite udite, è di proprietà di un caro amico di Erose che anche il cantautore ...Il motivo? Mantenere un clima sereno in primis per la figlia, costretta comunque a crescere ... La quale, udite udite, è di proprietà di un caro amico di Erose che anche il cantautore ...Aurora Ramazzotti ha dedicato un tenero messaggio al fidanzato, Goffredo Cerza, in occasione del suo 26esimo compleanno.Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi un addio atteso: in queste ore emergono nuovi elementi sulla fine del matrimonio della conduttrice ...