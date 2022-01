Auriemma svela | “Se Fabian non rinnova | farà come Milik”

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Raffaele, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ami microfoni di Teleclub Italia nel corso della trasmissione Club Napoli Night.ha analizzato diverse questioni che tengono banco in casa Napoli. Napoli Insigne Mertens (Getty Images) Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Mai avrei immaginato che il Toronto avesse offerto così tanto ad Insigne. Ha dato fastidio la tempistica tipica di chi teme di perdere la commissione milionaria per la cessione, vale a dire l’agente del calciatore. Invece, c’è un patto tacito tra il Napoli e Mertens, la cui permanenza dipenderà dal suo rendimento considerando che il Napoli non eserciterà l’opzione e non da una questione economica. “PerRuiz c’è una situazione di stallo. Il suo entourage ha chiesto un ingaggio di 4,5 milioni a ...

