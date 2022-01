Vita su Marte? La nuova scoperta di Curiosity rimette tutto in gioco (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Forse, ma il condizionale è d’obbligo, vi sarebbe la Vita sul pianeta Marte, il prossimo grande obiettivo delle missioni spaziali di mezzo mando. L’indiscrezione, per ora ancora tale, deriva da una interessante scoperta effettuata da Curiosity, il rover che da tempo sta esplorando il suolo marziano, e che ha raccolto un isotopo del carbonio. Marte, 19/1/2022 – Computermagazine.itCosa vi è di speciale in questa scoperta? Semplicemente tale materiale è solitamente associato sulla Terra, come ricorda l’agenzia Ansa, e a processi biologici, quindi alla Vita. Ecco perchè questa scoperta riaccenda la speranza di trovare delle tracce di antiche forme di Vita microbica. Marte, 19/1/2022 – ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Forse, ma il condizionale è d’obbligo, vi sarebbe lasul pianeta, il prossimo grande obiettivo delle missioni spaziali di mezzo mando. L’indiscrezione, per ora ancora tale, deriva da una interessanteeffettuata da, il rover che da tempo sta esplorando il suolo marziano, e che ha raccolto un isotopo del carbonio., 19/1/2022 – Computermagazine.itCosa vi è di speciale in questa? Semplicemente tale materiale è solitamente associato sulla Terra, come ricorda l’agenzia Ansa, e a processi biologici, quindi alla. Ecco perchè questariaccenda la speranza di trovare delle tracce di antiche forme dimicrobica., 19/1/2022 – ...

