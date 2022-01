Ugo Fuoco: chi è il no vax che ha insultato David Sassoli. E’ ricoverato in ospedale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ugo Fuoco è un 40enne, tra i leader dei no vax italiani, residente in provincia di Napoli, accusato di aver insultato gravemente David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento Europeo, recentemente scomparso. L’uomo è considerato l’autore di messaggi lesivi comparsi in rete: indaga la procura di Napoli Nord. Chi è Ugo Fuoco, il no vax che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ugoè un 40enne, tra i leader dei no vax italiani, residente in provincia di Napoli, accusato di avergravemente, l’ex presidente del Parlamento Europeo, recentemente scomparso. L’uomo è considerato l’autore di messaggi lesivi comparsi in rete: indaga la procura di Napoli Nord. Chi è Ugo, il no vax che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

DavidPuente : Negazionista e odiatore fino in fondo. Il complottista bufalaro Ugo Fuoco, ritenuto responsabile dalla Polizia per… - Open_gol : 40 anni, residente vicino a Napoli, Ugo Fuoco è l’amministratore di un gruppo Telegram da oltre 30 mila iscritti. L… - Open_gol : A dicembre annunciava con fierezza di non essersi vaccinato, da capodanno soffre di febbre e difficoltà respiratori… - Lucyluciana94 : RT @blusewillis1: Ugo Fuoco è il no vax che ha esultato per la morte di Sassoli: identificato dalla Polizia, ora sta male (ma non ammette .… - giogioppi : RT @Miti_Vigliero: Festeggiava la morte di David Sassoli, il negazionista e No vax Ugo Fuoco ricoverato in ospedale – A dicembre annunciav… -