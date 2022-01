Ue, donne al potere ma conservatrici. La sinistra resta a guardare (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le alte cariche femminili europee sono tutte di area conservatrice: Metsola, come von der Leyen, Christine Lagarde. Ma non solo: in Francia sono in corsa per la presidenza della repubblica, oltre a Macron, due donne, Valerie Pecresse e Marine Le Pen, entrambe conservatrici. In Italia la leader donna più forte è Giorgia Meloni. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le alte cariche femminili europee sono tutte di area conservatrice: Metsola, come von der Leyen, Christine Lagarde. Ma non solo: in Francia sono in corsa per la presidenza della repubblica, oltre a Macron, due, Valerie Pecresse e Marine Le Pen, entrambe. In Italia la leader donna più forte è Giorgia Meloni. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Linkiesta : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) Alle femministe di sinistra non res… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Io posso anche avere per amiche donne che non sono sempre d'accordo con me, ma poi non le eleggono al parlamento europe… - sosarteee : RT @AntonellaColoru: @sosarteee Perché l'ascesa funziona per cooptazione e ovviamente chi detiene il potere fa salire donne che non mettono… - paolocosso : Le postmoderniste odiano le donne di destra (ma amano gli uomini con la gonna) #linkiesta #cultura #telcoblog… - haaveilmeinen : RT @ciorancore: Certo che non è un caso: scalano il potere solo le donne che non mettono in pericolo il sistema liberista e patriarcale. An… -

Ultime Notizie dalla rete : donne potere Stefano Feltri ("Domani"): "Mario Draghi al Quirinale conviene a tutti' ...considerato credibile come Presidente del Consiglio nel 1994 eppure ce lo siamo ritrovati al potere ... Però il tema c'è: ha ragione chi dice che le donne andrebbero valutate per i loro meriti, al di là ...

Oltre 360 milioni di cristiani perseguitati nel mondo! Afghanistan al primo posto nella World Watch List ... la libertà religiosa non esisteva da prima che i talebani riprendessero il potere. Il nostro ... se la loro fede viene scoperta; ? donne e ragazze possono evitare la morte, ma per essere date in moglie ...

Donne, potere, eccellenza: la battaglia per la presidentessa ha un presupposto sbagliato Luce Cristiani perseguitati, "Afghanistan il paese più pericoloso al mondo" “L’Afghanistan è il Paese più pericoloso al mondo per i cristiani”: è quanto emerge dalla World Watch List 2022 (Wwl), la nuova lista dei primi 50 Paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo, ...

Erri De Luca: «La donna è forza di natura superiore» Al Teatro Astra va in scena «In nome della madre», lo spettacolo tratto dal libro di Erri De Luca: «Non sono credente, ma sono un lettore di testi sacri» ...

...considerato credibile come Presidente del Consiglio nel 1994 eppure ce lo siamo ritrovati al... Però il tema c'è: ha ragione chi dice che leandrebbero valutate per i loro meriti, al di là ...... la libertà religiosa non esisteva da prima che i talebani riprendessero il. Il nostro ... se la loro fede viene scoperta; ?e ragazze possono evitare la morte, ma per essere date in moglie ...“L’Afghanistan è il Paese più pericoloso al mondo per i cristiani”: è quanto emerge dalla World Watch List 2022 (Wwl), la nuova lista dei primi 50 Paesi dove più si perseguitano i cristiani al mondo, ...Al Teatro Astra va in scena «In nome della madre», lo spettacolo tratto dal libro di Erri De Luca: «Non sono credente, ma sono un lettore di testi sacri» ...