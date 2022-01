Sophie non digerisce più Jessica Selassié: “È un’ingorda!” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sophie Codegoni dopo la visita della mamma durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip è inevitabilmente cambiata nei confronti di Jessica Selassié. Nonostante i chiarimenti, le parole della madre non le dimentica. Anzi, si sono rafforzate nella sua mente da alcuni comportamenti della princess. Sophie Codegoni contro Jessica Durante la serata ha parlato con Federica riguardo al comportamento di Jessica Selassié e l’ha definita un’ingorda: “L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui (Alessandro Basciano ndr) ci siamo avvicinati subito. Le piace lui, le piace Barù. Capisci che è ingordigia questa, non colpo di fulmine! Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Lei ci prova! Certe battute non si fanno”. Ma ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Codegoni dopo la visita della mamma durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip è inevitabilmente cambiata nei confronti di. Nonostante i chiarimenti, le parole della madre non le dimentica. Anzi, si sono rafforzate nella sua mente da alcuni comportamenti della princess.Codegoni controDurante la serata ha parlato con Federica riguardo al comportamento die l’ha definita un’ingorda: “L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui (Alessandro Basciano ndr) ci siamo avvicinati subito. Le piace lui, le piace Barù. Capisci che è ingordigia questa, non colpo di fulmine! Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Lei ci prova! Certe battute non si fanno”. Ma ...

