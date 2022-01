Scuola, Bianchi “Il 93,4% delle classi è in presenza” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con il Ministero monitoriamo con continuità la Scuola tramite il sistema SIDI che raggiunge tutte le scuole. In tempo pressochè reale abbiamo gli allievi in presenza e il numero di allievi non presenti, il numero di coloro che seguono a distanza. Alle ore 12 di oggi abbiamo una fotografia in grado di dare copertura dell'80,2% su oltre 374 mila classi. Il 93,4% delle classi è in presenza, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza, le classi totalmente a distanza sono il 6,6%. In termini di studenti: in presenza è l'88,4%”. Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, durante l'audizione a Commissione Cultura, sull'organizzazione delle attività scolastiche nell'attuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con il Ministero monitoriamo con continuità latramite il sistema SIDI che raggiunge tutte le scuole. In tempo pressochè reale abbiamo gli allievi ine il numero di allievi non presenti, il numero di coloro che seguono a distanza. Alle ore 12 di oggi abbiamo una fotografia in grado di dare copertura dell'80,2% su oltre 374 mila. Il 93,4%è in, di cui 13,1% con attività integrata per singoli studenti a distanza, letotalmente a distanza sono il 6,6%. In termini di studenti: inè l'88,4%”. Così il ministro dell'Istruzione, Patrizio, durante l'audizione a Commissione Cultura, sull'organizzazioneattività scolastiche nell'attuale ...

