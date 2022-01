Sampdoria, gran colpo per il centrocampo: arriva dall’Inter! (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Sampdoria piazza un gran colpo per il suo centrocampo, il calciatore arriva dall’Inter. Si tratta di Stefano Sensi, il fantasista arriva in blucerchiato con la formula del prestito. L’obiettivo dell’ex-Sassuolo è quello di trovare la continuità che all’Inter è mancata negli ultimi due anni. Allo stesso tempo la Sampdoria potrà godere della tecnica del centrocampista italiano per raggiungere la salvezza. Inter, Sensi, SampdoriaAnche il Napoli era interessato a Sensi, ma quest’ultimo ha preferito accasarsi in Liguria per giocare senza particolari concorrenze così da ritrovare il prima possibile un’ottima forma, sia per un eventuale ritorno all’Inter, ma anche per i mondiali di dicembre qualora l’Italia riesca a qualificarsi. Il nuovo acquisto ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Lapiazza unper il suo, il calciatoredall’Inter. Si tratta di Stefano Sensi, il fantasistain blucerchiato con la formula del prestito. L’obiettivo dell’ex-Sassuolo è quello di trovare la continuità che all’Inter è mancata negli ultimi due anni. Allo stesso tempo lapotrà godere della tecnica del centrocampista italiano per raggiungere la salvezza. Inter, Sensi,Anche il Napoli era interessato a Sensi, ma quest’ultimo ha preferito accasarsi in Liguria per giocare senza particolari concorrenze così da ritrovare il prima possibile un’ottima forma, sia per un eventuale ritorno all’Inter, ma anche per i mondiali di dicembre qualora l’Italia riesca a qualificarsi. Il nuovo acquisto ...

Advertising

RobRiva_SOA : La #Juventus batte la #Sampdoria ed avanza ai quarti di #CoppaItalia .Dopo un gran primo tempo in totale controllo… - junews24com : Rigore Morata, gran gesto di Dybala: lo ha fatto per lo spagnolo - - sampdoria : ?? | PARATA 39' - Ancora protagonista #Falcone: serve un gran riflesso del portiere doriano per negare a #Rugani la… - gilnar76 : Juve Sampdoria 0-0 LIVE: gran conclusione di Cuadrado, para Falcone #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - chris_feds : Le scuse Dell' #AIA sono un gran gesto. Immagino da oggi diventeranno consuetudine. Si farà caso e si chiederà scus… -