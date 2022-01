Salernitana | 0-3 a tavolino e -1

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) di Fabio Setta SALERNO – Previsto ma ribaltabile. Ieri è arrivato il verdetto del giudice sportivo su Udinese-, il match non giocato lo scorso 21 dicembre. Puntuale il dottor Mastrandrea non ha riconosciuto la causa di forza maggiore che ha impedito alladi essere presente alla Dacia Arena, condannando il club granata con un punto di penalizzazione e il 3-0 a. La situazione ricorda da vicino quanto successo lo scorso anno in Juventus-Napoli e per questo motivo laha fiducia nel ricorso che sarà presentato dall’avvocato Chiacchio. Il primo step è alla corte federale, il secondo al Collegio di Garanzia del Coni che l’anno scorso diede ragione al Napoli, sconfessando il giudice sportivo e quindi facendo disputare la partita. Facile prevedere che anche in questa circostanza possa ...

La decisione del Giudice Sportivo Laè stata dichiarata come sconfitta aper 3 - 0 ed è stata penalizzata di un punto in classifica. Il Giudice Sportivo ha così deliberato, ...Il Giudice Sportivo si è pronunciato sul match che non si è disputato lo scorso 21 dicembre tra Udinese ee per i campani è una doccia fredda : sconfitta aper 3 - 0 e un punto ...Vuoi vedere che la maledizione è cominciata proprio da José Mourinho? Perché da quel 2010, quando la Roma di Claudio Ranieri, si è giocata, perdendola malamente (in ...La sentenza di rigetto stabilisce che l’invocata “causa di forza maggiore” non può essere riconosciuta La sentenza spiegata punto per punto. La Salernitana ha presentato ricorso per vedersi riconosciu ...