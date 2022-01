Ruby ter, difesa Berlusconi: elezioni Quirinale, rinviare processo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) rinviare "per ragioni di opportunità" il processo Ruby ter fino al termine delle elezioni del presidente della Repubblica. E' la richiesta avanzata dall'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, ai giudici del Tribunale di Milano nell'aula del processo che vede l'ex premier imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone, molte accusate anche di falsa testimonianza."La prossima udienza è fissata per mercoledì prossimo, 26 febbraio, mente e 24 iniziano le prime sedute per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo dico al di là, a prescindere dal fatto che Berlusconi possa essere candidato". Da qui la richiesta al Tribunale di rinviare il procedimento "a fine febbraio". Una richiesta legata anche all'attuale ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 gennaio 2022)"per ragioni di opportunità" ilter fino al termine delledel presidente della Repubblica. E' la richiesta avanzata dall'avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio, ai giudici del Tribunale di Milano nell'aula delche vede l'ex premier imputato per corruzione in atti giudiziari insieme ad altre 28 persone, molte accusate anche di falsa testimonianza."La prossima udienza è fissata per mercoledì prossimo, 26 febbraio, mente e 24 iniziano le prime sedute per l'elezione del presidente della Repubblica. Lo dico al di là, a prescindere dal fatto chepossa essere candidato". Da qui la richiesta al Tribunale diil procedimento "a fine febbraio". Una richiesta legata anche all'attuale ...

Advertising

TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - marcodifonzo : Ruby ter: processo Berlusconi rinviato al 16 febbraio - DlymaMohamed2 : RT @TgLa7: #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - Lacasespoglia : RT @TgLa7: #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - AMinghetti : RT @TgLa7: #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale -