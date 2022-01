Robinho condannato per stupro di gruppo: confermati 9 anni di reclusione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata confermata dalla Terza sezione penale della Cassazione la condanna della Corte di Appello di Milano del dicembre 2020 nei confronti di Robson de Souza Santos, in arte Robinho, ex attaccante del Milan, a nove anni di carcere per violenza... Leggi su today (Di mercoledì 19 gennaio 2022) È stata confermata dalla Terza sezione penale della Cassazione la condanna della Corte di Appello di Milano del dicembre 2020 nei confronti di Robson de Souza Santos, in arte, ex attaccante del Milan, a novedi carcere per violenza...

