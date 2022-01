Richemont oltre i livelli pre - Covid | ricavi trimestre balzano a 5 | 6 mld

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)ritornapre -. Il gruppo svizzero del lusso, che detiene marchi come Cartier, Baume & Mercier e Montblanc, ha registrato nel terzodell'anno fiscale, chiuso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Richemont oltre

Tiscali.it

ritornai livelli pre - Covid. Il gruppo svizzero del lusso, che detiene marchi come Cartier, Baume & Mercier e Montblanc, ha registrato nel terzo trimestre dell'anno fiscale, chiuso ...... seguita da Madrid, Francoforte e Londra, trainate dagli exploit dopo i conti del gruppo... A Milano intanto continua la caduta di Telecom Italia , che ha cedutoil 10% in tre sedute e ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 gen - I conti 'di lusso' di Richemont (+9%) e Burberry (+6%) danno la scossa ai listini europei che, ...di Anisha Sircar (Reuters) - Le borse europee scambiano poco mosse dopo aver perso terreno nella seduta precedente. I solidi risultati di Burberry e Richemont nel settore del lusso fanno da scudo alla ...