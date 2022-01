Quirinale, Gomez a Stefania Craxi su La7: “Berlusconi divisivo? No, è problema morale”. “Lei è intelligente e non ideologico, ma dissento” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Confronto a “L’aria che tira” (La7) tra la senatrice di Forza Italia, Stefania Craxi, e Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano e di FQ Millennium, sulla inopportunità della candidatura di Silvio Berlusconi alla presidenza della Repubblica. Stefania Craxi esprime il suo sostegno all’ex Cavaliere e accusa: “Se la sinistra ha i voti, si può anche votare un presidente divisivo, come lo sono stati Napolitano e Mattarella. E se la sinistra non ha i voti, si scopre che il presidente della Repubblica deve essere condiviso? Se Berlusconi sostiene il governo Letta o entra nel governo di larghe intese, allora è un quasi statista. Se invece osa candidarsi alla presidenza della Repubblica, ritorna a essere il ‘Caimano’ di sempre”. Gomez ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Confronto a “L’aria che tira” (La7) tra la senatrice di Forza Italia,, e Peter, direttore de ilfattoquotidiano e di FQ Millennium, sulla inopportunità della candidatura di Silvioalla presidenza della Repubblica.esprime il suo sostegno all’ex Cavaliere e accusa: “Se la sinistra ha i voti, si può anche votare un presidente, come lo sono stati Napolitano e Mattarella. E se la sinistra non ha i voti, si scopre che il presidente della Repubblica deve essere condiviso? Sesostiene il governo Letta o entra nel governo di larghe intese, allora è un quasi statista. Se invece osa candidarsi alla presidenza della Repubblica, ritorna a essere il ‘Caimano’ di sempre”....

Advertising

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Quirinale, Gomez a Stefania Craxi su La7: “Berlusconi divisivo? No, è problema morale”. “Lei è intelligente e non ideo… - fattoquotidiano : Quirinale, Gomez a Stefania Craxi su La7: “Berlusconi divisivo? No, è problema morale”. “Lei è intelligente e non i… - Italia_Notizie : Quirinale, Renzi sarà di nuovo l’ago della bilancia? Segui la diretta con Peter Gomez - ilfattovideo : Quirinale, Renzi sarà di nuovo l’ago della bilancia? Segui la diretta con Peter Gomez - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira @PeterGomezblog: 'Se sommiamo Italia Viva al centrosinistra e ai 5 Stelle sono loro che hanno il boccino, se li me… -