Quarantena, stop a ipotesi riduzione a 5 giorni per i positivi. Intesa Governo - Regioni su norme che allontanano la zona rossa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) breve per i positivi, arriva lo stop all'ipotesi. Frenata sulla riduzione a 5 giorni delle quarantene per i positivi sintomatici perchè mancano, ad oggi, sufficienti evidenze scientifiche, e ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) breve per i, arriva loall'. Frenata sullaa 5delle quarantene per isintomatici perchè mancano, ad oggi, sufficienti evidenze scientifiche, e ...

Advertising

sportface2016 : +++Sport di squadra, ecco il nuovo protocollo anti-#Covid: stop alle attività con più del 35% dei giocatori positiv… - expoitalyonline : Ministero-Regioni, no taglio quarantena Lo stop all'ipotesi di ridurre a 5 giorni le quarantene delle persone posi… - zazoomblog : Governo-Regioni stop a ipotesi riduzione quarantena per i positivi. Intesa su norme che allontanano la zona rossa -… - robkapfas : RT @wiseman31663184: Ricetta della nonna per uscire dalla pandemia: 1) Stop #tamponi, solo per chi sta male 2) Stop #quarantena, come al p… - E__l__e__ : RT @wiseman31663184: Ricetta della nonna per uscire dalla pandemia: 1) Stop #tamponi, solo per chi sta male 2) Stop #quarantena, come al p… -