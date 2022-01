Pressing delle Regioni per abolire i colori. L’ipotesi sui figli in Dad: «Il governo paghi i congedi ai genitori» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «I colori servono a poco, su questo siamo tutti d’accordo». Con queste parole il presidente del Molise Donato Toma riassume il pensiero condiviso da tutti i presidenti delle Regioni italiane. L’esponente di Forza Italia ha commentato la linea condivisa dai presidenti ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. «Con gli altri abbiamo parlato di abolire i colori delle Regioni, non è più il caso», ha detto Toma, rivelando di aver avuto nelle ultime ore uno scambio personale anche con il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Intanto va avanti il vertice per il confronto tra tutti i presidenti di regione. Oltre al tema dell’abolizione della divisione del territorio in fasce di colore sulla base dei contagi Covid e dell’andamento generale ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 gennaio 2022) «Iservono a poco, su questo siamo tutti d’accordo». Con queste parole il presidente del Molise Donato Toma riassume il pensiero condiviso da tutti i presidentiitaliane. L’esponente di Forza Italia ha commentato la linea condivisa dai presidenti ai microfoni di Un giorno da pecora, su Rai Radio 1. «Con gli altri abbiamo parlato di, non è più il caso», ha detto Toma, rivelando di aver avuto nelle ultime ore uno scambio personale anche con il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Intanto va avanti il vertice per il confronto tra tutti i presidenti di regione. Oltre al tema dell’abolizione della divisione del territorio in fasce di colore sulla base dei contagi Covid e dell’andamento generale ...

Advertising

Adriana04966084 : @HuffPostItalia Sapevi delle pressioni e non hai detto e fatto niente PERCHE???? '....L’accusa è di traffico di i… - FBussoletti : #Yemen, gli #Houthi aumentano il pressing sugli #EmiratiArabiUniti. Obiettivi: obbligare Abu Dhabi a ridurre il sos… - FBussoletti : Yemen, gli Houthi aumentano il pressing sugli Emirati Arabi Uniti. L’obiettivo è duplice: obbligare Abu Dhabi a rid… - twMec : RT @ItalianPolitics: Fedriga convoca la Conferenza delle Regioni per domani 19 gennaio - ItalianPolitics : Fedriga convoca la Conferenza delle Regioni per domani 19 gennaio -