Pompelmo | una spremuta di sostanze preziose per intestino | cuore e cervello

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilè uno dei pochissimi agrumi non originario dell’Asia. Presente sui banchi dei mercati da novembre a maggio, in Italia la sua coltivazione è molto limitata e diffusa solo in Calabria e Sicilia. Consumato prevalentemente sotto forma di succo, è un frutto poco presente in tavola. A torto, perché non solo si rivela molto versatile in cucina, ma è ricchissimo di proprietà benefiche per la salute. Cosa contiene Secondo le Tabelle di composizione degli alimenti elaborate dagli esperti del Crea, una porzione (150 g) dicontiene: Acqua (136.8 g) Proteine (0.9 g) Carboidrati disponibili (9.3 g) Zuccheri solubili (9.3 g) Fibra totale (2.4 g) Sodio (2 mg) Potassio (345 mg) Calcio (26 mg) Fosforno (24 mg) Ferro (0.5 mg) Tiamona (0.08 mg) Riboflavina (0.05 mg) Niacina (0.30 mg) Vitamina C (60 mg) Folati (41 ?g) Proprietà per la salute Il ...