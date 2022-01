Paura nella notte a Carvico: in fiamme il tetto di una casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Carvico. Sono stati gli stessi proprietari ad accorgersi che le fiamme erano già divampate sul tetto della propria casa e immediatamente hanno chiesto aiuto. Intervento d’urgenza nella notte tra martedì 18 e mercoledì 19 gennaio, attorno all’1.40, per i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone che sono stati chiamati a spegnere un incendio scoppiato in un’abitazione di via Carlo Gerolamo Conti. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per spegnere il rogo, le cui cause sono ancora ignote: una volta terminate le operazioni di spegnimento e bonifica, si è stimato che a bruciare siano stati circa 40 metri quadrati di tetto. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022). Sono stati gli stessi proprietari ad accorgersi che leerano già divampate suldella propriae immediatamente hanno chiesto aiuto. Intervento d’urgenzatra martedì 18 e mercoledì 19 gennaio, attorno all’1.40, per i vigili del fuoco della centrale di Bergamo, del distaccamento di Dalmine e i volontari di Madone che sono stati chiamati a spegnere un incendio scoppiato in un’abitazione di via Carlo Gerolamo Conti. Una volta arrivati sul posto, i vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per spegnere il rogo, le cui cause sono ancora ignote: una volta terminate le operazioni di spegnimento e bonifica, si è stimato che a bruciare siano stati circa 40 metri quadrati di

