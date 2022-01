Nuovi aumenti di prezzo per gli abbonamenti Netflix oltre oceano: stessa sorte anche da noi? (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C’era una volta una piattaforma dove potevi vedere film o serie tv a un costo alquanto contenuto. Economico. C’era e non c’è più. Ufficialmente Netflix per spiegare l’aumento dei prezzi porta il discorso sulla qualità. La sensazione è che lockdown e pandemia ha cambiato tante cose, fra cui anche le forme di pagamento delle piattaforme in streaming. Netflix, rincaro dei prezzi – Adobe StockIl colosso californiano operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, nato a Scotts Valley e ora a Los Gatos, leader nel settore, non ha fatto altro che confermare quanto in molti si aspettavano. Sì, Netflix aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti, sicuramente negli Stati Uniti e in Canada, a partire da un euro in più per il ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) C’era una volta una piattaforma dove potevi vedere film o serie tv a un costo alquanto contenuto. Economico. C’era e non c’è più. Ufficialmenteper spiegare l’aumento dei prezzi porta il discorso sulla qualità. La sensazione è che lockdown e pandemia ha cambiato tante cose, fra cuile forme di pagamento delle piattaforme in streaming., rincaro dei prezzi – Adobe StockIl colosso californiano operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento, nato a Scotts Valley e ora a Los Gatos, leader nel settore, non ha fatto altro che confermare quanto in molti si aspettavano. Sì,aumenterà i prezzi dei suoi, sicuramente negli Stati Uniti e in Canada, a partire da un euro in più per il ...

