Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2022: in studio da Giletti Marco Melandri (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2022. Massimo Giletti torna nel consueto appuntamento del mercoledì con una nuova puntata del format in onda precedentemente sulla Rai. Anche stasera, mercoledì 19 gennaio 2022, tanti ospiti e l’analisi della stretta attualità. Cronaca, politica ma soprattutto l’emergenza sanitaria con in studio personaggi destinati sicuramente a far discutere. Leggi anche: Chi l’ha visto?, anticipazioni puntata 19 gennaio 2022: il caso di Agata Scuto, ultime news Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2022: ci sarà Marco ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non è19. Massimotorna nel consueto appuntamento del mercoledì con una nuova puntata del format in onda precedentemente sulla Rai. Anche stasera, mercoledì 19, tantie l’analisi della stretta attualità. Cronaca, politica ma soprattutto l’emergenza sanitaria con inpersonaggi destinati sicuramente a far discutere. Leggi anche: Chi l’ha visto?,puntata 19: il caso di Agata Scuto, ultime news Non è19: ci sarà...

Advertising

ferrazza : Insospettabilmente Marco Melandri sarà ospite di Non è l’arena. - La7tv : #nonelarena Il Prof. Cartabellotta rifiuta il confronto con Povia a Non è l'Arena: 'Sono deluso, è un segnale...' - paologobbato1 : RT @ferrazza: Insospettabilmente Marco Melandri sarà ospite di Non è l’arena. - CorriereCitta : Non è l’Arena, ospiti e anticipazioni 19 gennaio 2022: in studio da Giletti Marco Melandri - erporomarchese : RT @ferrazza: Insospettabilmente Marco Melandri sarà ospite di Non è l’arena. -