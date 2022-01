Napoli, fuori Demme per Nahitan Nandez: il possibile scenario di gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha presentato il possibile scenario del calciomercato del Napoli di questo gennaio. Il club azzurro sta pensando a Nahitan Nandez, centrocampista del Cagliari. Tuttavia, ci sono altre squadre sul giocatore pertanto i partenopei dovranno attuare una buona strategia per portarlo a Napoli. fuori Demme per Nandez “La formula è L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha presentato ildel calciomercato deldi questo. Il club azzurro sta pensando a, centrocampista del Cagliari. Tuttavia, ci sono altre squadre sul giocatore pertanto i partenopei dovranno attuare una buona strategia per portarlo aper“La formula è L'articolo

Advertising

Iollux : @ada_cotugno Chelsea. Tifo Napoli e nel 2012 (quando vinse la CL) eravamo avanti 3-1 all'andata degli ottavi. Fuor… - CoppolaLiliana : RT @marimuscara: Fuori uso la centralina Arpac per il controllo dell’aria: manca la corrente - robypec75 : @Vitto2012 Se come si dice a giugno arriva Parisi o il terzino francese .. penso che con mario rui ritornano e ghou… - FrascioneGiusy : @mattino5 @bragachiara Salve buongiorno volevo chiedere al conduttore invece di andare a fare interviste a Spezia p… - FrascioneGiusy : @mattino5 Salve buongiorno volevo chiedere al conduttore invece di andare a fare interviste a Spezia perché non ven… -