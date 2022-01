Lucca, spara e ferisce vigile del fuoco: ora barricato in casa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un uomo ha aperto il fuoco contro alcuni agenti della polizia municipale che si erano presentati alla sua abitazione, finendo per colpire in modo lieve un vigile del fuoco che era di supporto alle forze dell'ordine. E' accaduto nel primo pomeriggio a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca). Ora l'uomo è barricato nella sua abitazione dove si troverebbe anche l'anziano padre. Dalle prime informazioni sembra che il colpo sparato dall'uomo sarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Un uomo ha aperto ilcontro alcuni agenti della polizia municipale che si erano presentati alla sua abitazione, finendo per colpire in modo lieve undelche era di supporto alle forze dell'ordine. E' accaduto nel primo pomeriggio a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (). Ora l'uomo ènella sua abitazione dove si troverebbe anche l'anziano padre. Dalle prime informazioni sembra che il colpoto dall'uomo sarebbe stato attutito da una porta su cui è rimbalzato.

